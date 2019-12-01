Запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Лондоне

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Лондоне. После этого теракта в минувшую пятницу в центре города погибли три человека.

В сообщении организации сказано, что двадцативосьмилетний Усман Хан действовал от её имени. В группировке утверждают, что этот человек откликнулся на призыв атаковать граждан стран коалиции, которая с ней воюет, но никаких доказательств этого террористы не предъявили.

Нападение произошло в центре города на Лондонском мосту. Примерно в два часа дня Усман Хан накинулся на прохожих с ножом. Еще до приезда полиции ему противостояли несколько человек, которые также получили ранения. У них получилось прижать нападавшего к земле и выбить у него оружие. При этом, люди использовали попавшиеся под рукой предметы: один из них схватил огнетушитель, а другой снял полутораметровый рог нарвала со стены гильдии рыботорговцев. В итоге от руки Хана погибли два человека, а самого нападавшего позже застрелила полиция, когда он показал им муляж пояса смертника, — пишет британская газета Evening Standard.

В Скотленд-Ярде сейчас пытаются выяснить, почему правоохранительные органы не узнали о планах этого человека заранее, поскольку всё это время на ноге у Хана был маяк, который отслеживал его движение. Дело в том, что в 2012-ом его уже судили за то, что он собирался взорвать Лондонскую фондовую биржу. Нападавший вышел из тюрьмы год назад, его освободили досрочно.

Три человека, также пострадавшие в результате этого нападения, до сих пор находятся под присмотром врачей.