Три жизненно важных препарата в России с этого дня приравняли к наркотикам

Под статью УК незаконный оборот сильнодействующих средств в целях сбыта попал противосудорожный препарат прегабалин, также известный как Лирика. Его применяют при эпилепсии и других тяжёлых заболеваниях. Он помогает и в борьбе с симптомами тревожного расстройства. За незаконный оборот теперь грозит до трёх лет лишения свободы. То же самое касается капель для расширения зрачка тропикамид и опиоидного обезболивающего тапентадол. Он тоже относится к жизненно необходимым, но при этом пользуется спросом у наркозависимых людей. В Минздраве уверяют, что эти препараты, как и раньше, можно будет купить в аптеке по рецепту. Приравнять их к наркотикам решили из-за высокого спроса на них среди страдающих зависимостью от опиоидов. Напомню, что полицейские не раз задерживали россиян, которые покупали незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Им чаще всего был нужен «Фризиум». В Москве против одной матери, она пыталась забрать на почте заказанный препарат даже возбудили уголовное дело, но после проверки прокуратуры прекратили.

В правительстве намерены до конца 2023 года наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.