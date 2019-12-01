Российские туристы вылетели из Китая в Казань после задержки рейса в двое суток

По расписанию самолет авиакомпании iFly должен был покинуть остров Хайнань еще утром в пятницу, но произошли некие технические неполадки. Пассажиров несколько раз привозили в аэропорт, затем отвозили в отель. Первоначально сообщалось, что вылета ждут четыреста российских туристов, позже ТАСС уточнил, что 245.