Российские туристы вылетели из Китая в Казань после задержки рейса в двое суток

По расписанию самолет авиакомпании iFly должен был покинуть остров Хайнань еще утром в пятницу, но произошли некие технические неполадки. Пассажиров несколько раз привозили в аэропорт, затем отвозили в отель. Первоначально сообщалось, что вылета ждут четыреста российских туристов, позже ТАСС уточнил, что 245.
2019-12-01T09:31:00+03:00
2019-12-01T09:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 01 декабря 2019
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