В России число инфицированных ВИЧ преодолело планку в один миллион

В прошлом году от СПИДа умерло 37 тысяч человек, это рекордная цифра, — сказал ТАСС глава Федерального центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Вадим Покровский. Он отметил, что основным путем заражения является секс между мужчиной и женщиной. По его словам, из выявленных в этом году случаев на такие контакты приходится 57%, 40%-41% — это наркопотребители и от 2% до 3% — это гомосексуальные контакты.

Сегодня отмечается день борьбы со СПИДом.