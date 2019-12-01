В США обеспокоены принятием в России закона, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица

Об этом в Твиттере написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортегус. Она призвала Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений. Согласно принятому закону, иноагентами можно признать фактически любого человека, если он получает деньги из-за рубежа и каким-то образом распространил материалы СМИ-иноагентов. Под это, вероятно, подпадают и репосты в соцсетях.

Авторы закона не скрывали, что он, возможно, будет применяться избирательно.