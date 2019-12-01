В Российской футбольной Премьер Лиге подходит к концу 18-й тур

В центре внимания – матч в Санкт Петербурге между Зенитом и Спартаком.

Битва Зенита со Спартаком давно превратилась в сражение двух столиц. Вне зависимости от турнирного положения соперников. В первом круге питерцы одержали в Москве победу. Ажиотаж перед ответным матчем подогрели спартаковские фанаты, которые в Сан— Марино оскорбляли Артема Дзюбу. Капитан сборной и Зенита демонстративно ушел тогда в подтрибунное помещение. И больше скандальную ситуацию не комментировал. Каков размер спортивной злобы в отношении своего бывшего клуба накопил Артем, узнаем сегодня. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 19 часов. А в 16.30 в Черкизово стартует столичное дерби Локомотив— Динамо.

Матч между ФК Сочи и Оренбургом из-за массового отравления игроков хозяев, состоится позднее.