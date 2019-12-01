В Брюсселе сегодня приступит к работе новый состав Еврокомиссии

В нее войдут 27 человек – представители всех стран-членов ЕС, кроме Великобритании, которая готовится покинуть ряды союза.

Обновленный состав Европейской комиссии на этой неделе утвердил Европарламент: «за» проголосовал 461 депутат, 157 высказались против. В состав новой Еврокомиссии вошли правоцентристы, левоцентристы и либералы. Возглавит высший орган исполнительной власти ЕС немецкий политик Урсула фон дер Ляйен. Соратница Ангелы Меркель, ранее она возглавляла Минобороны Германии. В числе ее приоритетов – защита климата и окружающей среды, а также курс на технологическое лидерство Евросоюза. Помимо этого, фон дер Ляйен хочет повысить геополитическую роль ЕС, а также увеличить бюджет для программ вне территории Евросоюза, передает Deutsche Welle.

Отвечать за внешнеполитические связи в Еврокомиссии будет испанский социалист Жозеп Боррель. Ранее он назвал Россию «старым противником» Европы, что вызвало протест Москвы.

Новый состав Еврокомиссии был избран на пять лет, до 2024 года.