Во Владивостоке проходит митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока

Акция организована на Корабельной набережной региональным отделением ЛДПР. Об этом рассказал «Эху» депутат Госдумы от Приморья Андрей Андрейченко.

Инициаторы акции выступают за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, а также за возвращение «дальневосточных надбавок». «Жизнь на Дальнем Востоке дороже, а пенсии такие же средние по стране. Для Дальнего Востока должны быть другие условия. Это признавали во все времена. А сейчас население Дальнего Востока оказалось в худших условиях», — отметил Андрейченко.

Андрейченко добавил, что мероприятие не носит разовый характер.

С начала года в России вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста. Он предполагает постепенное его увеличение до 60 лет для женщин и 65 для мужчин.