Американцы потратили более 7 миллиардов долларов на покупки в интернете в «Черную пятницу»

Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.

Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только прошлогоднему «киберпонедельнику», который собрал почти 8 миллиардов. По мнению аналитиков, доходы от покупок в предстоящий понедельник могут достигнуть почти 9,5 миллиардов долларов.

Средняя стоимость заказа на одного человека составила 168 доллара, увеличив прошлогодний показатель на 6%. Наиболее покупаемыми стали игрушки Disney из мультфильма «Холодное сердце 2», видеоигры FIFA 20 и Madden 20, а также наушники Apple Airpods и телевизоры Samsung.