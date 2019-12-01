В Конгрессе США в понедельник состоится голосование по докладу о расследовании в рамках импичмента президента Трампа

В Конгрессе США в понедельник состоится голосование по докладу о расследовании в рамках импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета «Политико». Как ожидается, через сутки после начала изучения документа демократы, имеющие большинство в комитете, поддержат отчет, что станет, по информации издания, важным шагом в данном процессе. Затем доклад отправится в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента.