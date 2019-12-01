Петербургские коммунисты проведут сегодня митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте

Вторая тема акции — протест против роста коммунальных платежей.

Митинг состоится на площади Ленина перед Финляндским вокзалом в час дня. Мероприятие пройдет под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!». Организаторы обещают, что повестка акции будет широкой. Это и принятый бюджет на будущий год, и повышение в два раза взносов на капитальный ремонт, и возможный переезд части корпусов СПбГУ на окраину города. Кроме этого собравшиеся намерены высказать поддержку губернатору Иркутской области Сергею Левченко и предпринимателю Павлу Грудинину. В КПРФ считают, что политики страдают от травли со стороны власти.

Митинг согласован властями города.