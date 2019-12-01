В Ростове-на-Дону сегодня пройдет митинг против политических репрессий

Активисты намерены потребовать прекращения «московского дела» и дела «Нового Величия», а также оказать поддержку осужденным на длительные сроки Владу Мордасову и Яну Сидорову. Ростовский областной суд признал их виновными в попытке организовать массовые беспорядки в городе. Поводом послужил пикет, проведенный ими в ноябре 2017 года у здания правительства региона. Молодые люди стояли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Мордасова и Сидорова задержали, а затем арестовали: следствие посчитало, что они состояли в одном из чатов в Telegram, где обсуждали подготовку революции. При этом сами Мордасов и Сидоров жаловались на давление и пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. По их словам, они намеревались провести исключительно мирную акцию. Ряд свидетелей, как отмечает газета «Коммерсантъ», отказывались от показаний, данных ими на этапе следствия. Однако суд назначил Мордасову 6,5 лет колонии, а Сидорову – 6 лет и 7 месяцев заключения.

Апелляцию на приговор Владу Мордасову и Яну Сидорову, как ожидается, 10 декабря рассмотрит Третий апелляционный суд в Сочи.