Три жизненно необходимых лекарственных препарата с сегодняшнего дня пополнили список запрещенных сильнодействующих

Это противоэпилептический препарат «прегабалин», опиоидное обезболивающее «тапентадол» и капли для расширения зрачка «тропикамид». За их незаконный оборот в России грозит уголовное преследование. В Минздраве заверяли, что эти лекарства по-прежнему можно будет купить в аптеках по рецепту врача. Решение приравнять их к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди наркозависимых.

Нововведение серьезно усложнит работу аптек, врачей и жизнь пациентов. Такое мнение высказала «Эху» председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

В Европе снабжение пациентов лекарствами налажено идеально, а российскому здравоохранению предстоит долгий путь, чтобы приблизиться к такому уровню социального развития, добавила Анастасия Васильева.