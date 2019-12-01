Программа 18-го тура Российской премьер-лиги продолжится сегодня двумя матчами

В московском дерби столкнутся «Локомотив» и «Динамо», а петербургский «Зенит» примет столичный «Спартак».

Изначально на воскресенье было назначено три игры, но домашнюю встречу «Сочи» с «Оренбургом» перенесли в силу форс-мажорных обстоятельств. Два дня назад сочинский клуб сообщил, что 10 футболистов заболели ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к матчу с «Оренбургом». В субботу РПЛ сообщила, что матч перенесен на 2020 год, точная дата будет определена позднее.