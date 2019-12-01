Китай обвинил верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет во вмешательстве во внутренние дела

Причиной стала ее статья о Гонконге с призывом расследовать жалобы на чрезмерное применение силы со стороны полиции при разгоне протестов. По мнению Пекина, такие высказывания лишь подтолкнут демонстрантов «к более радикальным актам насилия». Об этом говорится в заявлении постпредства КНР при ООН, передает Associated Press. В ноябре в США был принят закон о защите прав человека в Гонконге. Он позволяет применять по отношению к нарушителям дипломатические и экономические санкции. Кроме того, президент Дональд Трамп запретил экспорт в Гонконг специализированного полицейского оборудования.
2019-12-01T07:31:00+03:00
2019-12-01T07:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 01 декабря 2019
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