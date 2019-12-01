Две квартиры повреждены при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Утром специалисты обследуют подъезд, в котором случилось ЧП. Остальные подъезды признаны безопасными, после подключения электричества они будут заселены, сообщили в региональном главке МЧС. Подъезд, в котором произошел взрыв, будет взят под охрану, людей временно расселят. По итогам заседания комиссии предложено ввести в районе режим ЧС. Как ранее сообщалось, в результате взрыва в пятиэтажке пострадал 18-летний молодой человек. Он госпитализирован с ожогами второй степени, его жизни ничего не угрожает. Причины происшествия установит Следственный комитет, эпицентр взрыва был в квартире.