В Финляндии завершается первый этап Кубка Мира по лыжным гонкам

Сегодня в программе – гонки преследования свободным стилем.

Накануне первую награду в копилку российской сборной принесла Наталья Непряева. Она стала третьей в классической гонке на 10 км. Догнать в пасьюте вчерашнюю победительницу – Терезу Йохауг из Норвегии, будет сегодня проблематично. А вот навязать борьбу Кристе Пармякорски Непряевой вполне пп силам. Отставание россиянки от представительницы Финляндии совсем невелико.

Ждем мы медалей в гонке преследования и от мужчин. Накануне в классике на 15 км наши лыжники финишировали плотной группой – сразу четверо оказались в первой десятке. Так что не только Александр Большунов, но и Сергей Устюгов вполне могут побороться за место на пьедестале.

Следующий этап Кубка Мира пройдет через две недели в швейцарском Давосе.