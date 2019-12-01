Для автомобилистов с сегодняшнего дня вступают в силу правила езды в зимний период

Водители легковых машин и маломестных автобусов, а также грузовиков массой не более 3,5 т должны установить зимние шины. Согласно техническому регламенту, в них автомобилисты должны ездить в декабре, январе и феврале вне зависимости от географического местоположения. На колеса могут быть установлены шипованные шины или так называемые «липучки». Впрочем, это требование носит рекомендательный характер. Несмотря на прописанный запрет в техрегламенте Таможенного союза, штрафа за езду зимой на летней резине до сих пор нет. В предыдущие годы соответствующий законопроект несколько раз вносился в Госдуму, он предусматривал денежные санкции сначала в виде пятисот, а затем – двух тысяч рублей. Однако документ либо отклонялся, либо не рассматривался вовсе. В последний раз к этому вопросу парламентарии возвращались в 2016 году.

Согласно принятому в прошлом году регламенту Таможенного союза, для тяжелых грузовиков требование устанавливать зимние шины отменено.