В ряде городов Поволжья сегодня состоятся митинги против строительства целлюлозно-бумажного комбината под Череповцом

В регионе ранее уже прошло несколько акций протеста против его возведения.

Мэрия Череповца согласовала митинг, заявку на проведение которого подавали представители местного отделения КПРФ. Коммунисты предполагают, что акция будет многочисленна и в ней примут участие до 5 тысяч человек. Новый ЦБК собираются строить в поселке Рощино, на берегах Рыбинского водохранилища. Митинг не станет локальным – его организаторы планируют, что к нему присоединится сразу несколько городов Верхней Волги. Помимо возведения самого комбината под Череповцом, люди выступают с экологическими требованиями. Соглашение о строительстве завода было подписано с вологодским правительством компанией «Свеза» еще осенью 2013 года. В перечне декларируемых ценностей на сайте компании отмечается, что она заботится о людях, учитывает их чувства, потребности и интересы. В это верят не все. Опасения людей связаны с тем, что появление самого крупного ЦБК в Европе, приведет к росту онкологических заболеваний. Митингующие уверены: отходы при переработке более чем миллиона тонн производственной целлюлозы в год, неизбежно приведут к попаданию в водохранилище вредных для человека веществ, в том числе диоксида серы, толуола, ацетона и хлора.

На митинги против ЦБК сегодня готовы выйти жители также Рыбинска и Тутаева. Пикеты с требованием остановить строительство состоятся и в Ярославле.