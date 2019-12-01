Девять человек, в том числе двое детей, погибли в результате катастрофы самолета в штате Южная Дакота

Девять человек, в том числе двое детей, погибли в результате катастрофы небольшого самолета в американском штате Южная Дакота. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си. По его данным, всего на борту находились 12 человек. Воздушное судно рухнуло вскоре после взлета. Информации о причинах случившегося пока нет.
2019-12-01T06:30:00+03:00
2019-12-01T06:48:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 01 декабря 2019
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