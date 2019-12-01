Антимонопольные органы ЕС начали разбирательство в отношении корпорации Google в связи с ее способами сбора данных

Антимонопольные органы Евросоюза начали разбирательство в отношении американской корпорации Google в связи с ее способами сбора данных. Еврокомиссия направила компаниям опросники, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление ЕК. Агентство отмечает, что особое внимание будет уделено тому, как Google распоряжался информацией, связанной с местными поисковыми сервисами и размещением рекламы в интернете.

Представитель Google заверил, что корпорация использовала полученные сведения лишь для повышения качества предоставляемых услуг. По его словам, пользователь в любой момент мог удалить информацию о себе.