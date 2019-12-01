Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (в России запрещена) взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне, жертвами которого стали два человека, еще трое ранены. Об этом сообщает Site Intelligence Group, отслеживающий информацию об активности террористов в интернете. Никаких доказательств не предоставлено. Нападавший был ранее известен британской полиции. 28-летний Усман Хан из графства Стаффордшир год назад досрочно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за участие в террористической организации.

В связи со случившимся премьер-министр Британии предложил лишить террористов права на досрочное освобождение. Практика, когда срок заключения сокращается вдвое, в таких случаях неэффективна, сказал Борис Джонсон:

-Я давно говорю, что эта система не работает. В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за террористические преступления, серьезные преступления, которые связаны с насилием, не могли выйти на свободу досрочно. Мы выступаем за то, чтобы такие люди полностью отбывали свое наказание.

Борис Джонсон пообещал, что ответственные за теракт в Лондоне будут найдены.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Усман Хан начал размахивать ножом в здании Гильдии рыботорговцев, где проходила конференция по реабилитации заключенных. Он грозил привести в действие взрывное устройство, которое, как выяснилось позже, оказалось муляжом, а затем побежал к Лондонскому мосту. Там его застрелила полиция. Кстати, одним из тех, кто помог обезвредить преступника, оказался бывший заключенный.