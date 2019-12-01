Сборная России сыграет товарищеский матч против команды Польши перед стартом чемпионата Европы 2020 года

Игра состоится 2 июня, написал в Twitter генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицкий. Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла накануне в Бухаресте. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.