Сборная России сыграет товарищеский матч против команды Польши перед стартом чемпионата Европы 2020 года

Игра состоится 2 июня, написал в Twitter генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицкий. Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла накануне в Бухаресте. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
2019-12-01T05:06:00+03:00
2019-12-01T05:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 01 декабря 2019
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