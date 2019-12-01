В Нидерландах арестован бездомный по подозрению в нападении на людей в центре Гааги

35-летний мужчина без определенного места жительства доставлен в участок для допросов. Мотивы нападения пока не выяснены. Ранее полиция сообщила, что рассматривает «различные сценарии». Инцидент произошел в пятницу. Мужчина с ножом атаковал людей на оживленной торговой улице. Пострадали трое подростков. После оказания необходимой помощи их уже отпустили из больницы.