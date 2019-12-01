В Нидерландах арестован бездомный по подозрению в нападении на людей в центре Гааги

35-летний мужчина без определенного места жительства доставлен в участок для допросов. Мотивы нападения пока не выяснены. Ранее полиция сообщила, что рассматривает «различные сценарии». Инцидент произошел в пятницу. Мужчина с ножом атаковал людей на оживленной торговой улице. Пострадали трое подростков. После оказания необходимой помощи их уже отпустили из больницы.
2019-12-01T05:05:00+03:00
2019-12-01T05:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 01 декабря 2019
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