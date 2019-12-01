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05:05, 01 декабря 2019

Антимонопольные органы Евросоюза проводят расследование в отношении методов сбора данных, которыми пользуется Google

Речь идет, в частности, о локальных поисковых серверах, таргетированной рекламе и веб-браузерах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии. В пятницу агентство сообщило, что ЕС разослал нескольким компаниям опросники о методах сбора данных Google и обязали их предоставить ответ в течение месяца. За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольного законодательства.



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