Олегу Сенцову присвоили звание Почетного гражданина Парижа

Сертификат украинскому режиссеру вручила на церемонии в мэрии глава города Анн Идальго. Перед церемонией прошла их короткая встреча «за закрытыми дверями». В анонсе мероприятия значилось, что Сенцов, отбывавший 20-летнее тюремное наказание в Сибири, был обвинен в терроризме по причине своего несогласия с аннексией Крыма. 145 дней он держал голодовку, требуя освобождения Россией 70 украинских политзаключенных.
2019-12-01T05:04:00+03:00
2019-12-01T05:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 01 декабря 2019
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