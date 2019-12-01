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05:04, 01 декабря 2019

Олегу Сенцову присвоили звание Почетного гражданина Парижа

Сертификат украинскому режиссеру вручила на церемонии в мэрии глава города Анн Идальго. Перед церемонией прошла их короткая встреча «за закрытыми дверями». В анонсе мероприятия значилось, что Сенцов, отбывавший 20-летнее тюремное наказание в Сибири, был обвинен в терроризме по причине своего несогласия с аннексией Крыма. 145 дней он держал голодовку, требуя освобождения Россией 70 украинских политзаключенных.



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