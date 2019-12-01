Россиянин Александр Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 67 кг. В 12 раундовом поединке, прошедшем в Монако, он выиграл у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. 28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед и ни одного поражения. 25-летний Бутаев также впервые боксировал за пояс чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 12 победах.