Россиянин Александр Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 67 кг. В 12 раундовом поединке, прошедшем в Монако, он выиграл у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. 28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед и ни одного поражения. 25-летний Бутаев также впервые боксировал за пояс чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 12 победах.
2019-12-01T04:07:00+03:00
2019-12-01T04:08:38+03:00
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04:07, 01 декабря 2019
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