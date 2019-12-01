Новый председатель Евросовета Шарль Мишель официально приступает к своим полномочиям

Мандат бельгийца рассчитан на 2,5 года. Сегодня же приступит к своим обязанностям до 2024 года новая Еврокомиссия во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. В отличие от главы Евросовета, вступающего в должность в плановый срок, новая Еврокомиссия начинает работать с месячным опозданием. Дело в том, что первоначальные кандидатуры в члены ЕК от Венгрии, Румынии и Франции были отвергнуты европейскими депутатами на уровне рассмотрения в профильных комитетах, а выдвижение и утверждение их замен заняло еще несколько недель.