Посольство России в США потребовало, чтобы Вашингтон не вмешивался во внутренние дела страны

Так дипломаты отреагировали на заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус об обеспокоенности приятым Госдумой законом о физлицах— иноагентах. На странице дипмиссии в Twitter отмечается, что с момента задержания Марии Бутиной в Соединенных Штатах по обвинению в работе иностранным агентом, ни один россиянин не может чувствовать себя безопасно на территории США и «наслаждаться свободой выражения мнений».
2019-12-01T04:04:00+03:00
2019-12-01T04:05:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546545-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 01 декабря 2019
Загрузка комментариев...