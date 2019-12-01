Посольство России в США потребовало, чтобы Вашингтон не вмешивался во внутренние дела страны

Так дипломаты отреагировали на заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус об обеспокоенности приятым Госдумой законом о физлицах— иноагентах. На странице дипмиссии в Twitter отмечается, что с момента задержания Марии Бутиной в Соединенных Штатах по обвинению в работе иностранным агентом, ни один россиянин не может чувствовать себя безопасно на территории США и «наслаждаться свободой выражения мнений».