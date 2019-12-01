Три жизненно необходимых лекарственных препарата с сегодняшнего дня включены в список запрещенных сильнодействующих

За их незаконный оборот в России грозит уголовное преследование. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев еще в мае. Список дополнили противоэпилептический препарат «прегабалин», опиоидное обезболивающее «тапентадол» и капли для расширения зрачка «тропикамид». В Минздраве заверяли, что эти лекарства можно будет по-прежнему купить в аптеках по рецепту врача. Решение приравнять эти препараты к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди наркозависимых.
2019-12-01T04:03:00+03:00
2019-12-01T04:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 01 декабря 2019
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