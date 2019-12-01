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03:12, 01 декабря 2019

Леонардо Ди Каприо отверг обвинения в причастности к поджогам лесов Амазонии

По словам артиста, он не финансировал ставшие мишенью неправительственные организации несмотря на то, что они заслуживают поддержки. Об этом он написал в своем Instagram. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер выплачивает НПО, которые распространяют фото лесных пожаров, по 500 тысяч долларов. Это заявление было сделано на фоне задержания в бразильском штате Пара четырех человек, связанных с НПО. Полиция заподозрила, что они целенаправленно поджигали леса, чтобы затем получить деньги на ликвидацию последствий пожаров от благотворительных организаций. Сами задержанные это отрицали, через несколько дней их отпустили.



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