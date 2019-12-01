Турецкие военные стали жертвами взрыва на северо-востоке Сирии

Погибли также несколько боевиков сирийской вооруженной оппозиции, воюющих на стороне турецкой армии. Об этом сообщает агентство SANA. Накануне в Сирии прогремели еще два взрыва. По меньшей мере, один мирный житель скончался, 13 ранены в результате срабатывания бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле в Айн-эль-Арус на севере провинции Ракка. Еще двое детей в районе Восточная Гута под Дамаском подорвались на мине, установленной боевиками.
2019-12-01T03:11:00+03:00
2019-12-01T03:11:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 01 декабря 2019
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