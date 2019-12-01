Белгородского учителя, который подрался на уроке со школьником, не уволят

Он получит дисциплинарное взыскание, сообщили ТАСС в управлении образования города. В пятницу в сети появилось видео, где между педагогом и учеником во время занятия по информатике завязалась драка. В связи с инцидентом началась проверка. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка назначено на 2 декабря. Как писал Fonar.tv информация о том, что департамент образования грозится уволить учителя вызвала широкий резонанс в городе, в местных пабликах была запущена акция в его поддержку.