Белгородского учителя, который подрался на уроке со школьником, не уволят

Он получит дисциплинарное взыскание, сообщили ТАСС в управлении образования города. В пятницу в сети появилось видео, где между педагогом и учеником во время занятия по информатике завязалась драка. В связи с инцидентом началась проверка. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка назначено на 2 декабря. Как писал Fonar.tv информация о том, что департамент образования грозится уволить учителя вызвала широкий резонанс в городе, в местных пабликах была запущена акция в его поддержку.
2019-12-01T03:10:00+03:00
2019-12-01T03:11:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 01 декабря 2019
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