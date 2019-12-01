В России с сегодняшнего дня начинает действовать обязательная маркировка ряда товаров

Согласно распоряжению правительства, это коснется, в частности, шин и покрышек, духов, некоторых предметов одежды и фототоваров, а также постельного белья. По замыслу законодателей маркировка должна защитить потребителей от контрафакта. При этом, расходы на нее войдут в стоимость товара.
2019-12-01T03:07:00+03:00
2019-12-01T03:10:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 01 декабря 2019
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