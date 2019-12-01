Мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку предъявлено обвинение в соучастии в убийстве журналистки Каруаны Галиции

Мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку предъявлено обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. Бизнесмен не признал своей вины, сообщило агентство Рейтер. По версии его источников, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат должен в ближайшее время на фоне этого дела объявить об отставке. Ранее он объявил об отставке главы своей администрации Кита Шембри из-за предполагаемых финансовых связей с Фенеком. Впоследствии Шембри арестовали.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. Она, в частности, утверждала, что компания Фенека 17 Black связана с мальтийскими политическими кругами. Автомобиль журналистки был взорван 16 октября 2017 года, она погибла на месте.