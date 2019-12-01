Пожар в храме 18 века в Балашихе полностью ликвидирован

Пострадавших нет, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС. По данным ведомства, в тушении участвовали 38 человек и 11 единиц техники. Огонь вспыхнул минувшим вечером в храме Преображения на Леоновском шоссе. Он находится на территории старинной усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар возник на первом этаже и перекинулся на второй. Ранее сообщалось, что открытое горение было ликвидировано на площади 120 кв.м.