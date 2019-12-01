В Ярославле в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке пострадал 18-летний молодой человек

Он госпитализирован с ожогами второй степени. 350 жильцов эвакуированы. Решается вопрос с их размещением, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел накануне вечером. По данным Регион Online, из-за взрыва в доме повреждены остекление и фасад. При этом несущие конструкции здания не пострадали.
2019-12-01T02:05:00+03:00
2019-12-01T02:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 01 декабря 2019
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