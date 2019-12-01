В Ярославле в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке пострадал 18-летний молодой человек

Он госпитализирован с ожогами второй степени. 350 жильцов эвакуированы. Решается вопрос с их размещением, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел накануне вечером. По данным Регион Online, из-за взрыва в доме повреждены остекление и фасад. При этом несущие конструкции здания не пострадали.