Лев Пономарев создал новое национальное движение «За права человека»

Основанная им одноимённая организация ранее была внесена в списки иноагентов, а затем ликвидирована Верховным судом по требованию Минюста. В новую организацию вошли правозащитники, которые работали с Пономаревым раньше. Как ранее рассказал Пономарев «Эху», новое движение не получит юрлица. Планируется, что оно будет коалицией, объединяющей другие правозащитные и экологические организации.
2019-12-01T02:04:00+03:00
2019-12-01T02:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 01 декабря 2019
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