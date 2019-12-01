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01:13, 01 декабря 2019

«Байер» обыграл в гостях «Баварию» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу

«Байер» обыграл в гостях «Баварию» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу леверкузенского клуба. «Бавария» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Байер» с 22 — седьмое.
В начале ноября главный тренер «Баварии» Нико Ковач был уволен с должности. Исполнять его обязанности стал Ханс Флик. Позднее СМИ сообщили, что в ближайшее время команду может возглавить французский специалист Арсен Венгер.



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