Пензенского депутата Владимира Вдонина исключили из «Единой России» за пьяную езду

Его также вывели из состава фракции в региональном парламенте. Об этом сообщается на сайте местного отделения партии. Как заявили в Пензенском заксобрании, поведение Вдонина дискредитирует партию и депутатский корпус областного парламента, а также противоречит уставу «Единой России» и общечеловеческим нормам, «за что он понес заслуженное наказание». Накануне в «Единой России» сообщили, что при задержании парламентарий пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.
2019-12-01T01:11:00+03:00
2019-12-01T01:13:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546519-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 01 декабря 2019
Загрузка комментариев...