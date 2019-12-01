Пензенского депутата Владимира Вдонина исключили из «Единой России» за пьяную езду

Его также вывели из состава фракции в региональном парламенте. Об этом сообщается на сайте местного отделения партии. Как заявили в Пензенском заксобрании, поведение Вдонина дискредитирует партию и депутатский корпус областного парламента, а также противоречит уставу «Единой России» и общечеловеческим нормам, «за что он понес заслуженное наказание». Накануне в «Единой России» сообщили, что при задержании парламентарий пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.