Авиакомпания IFly задержала рейс с российскими туристами из Китая более чем на сутки

Эта информация следует из онлайн-табло аэропорта Казани. 245 пассажиров должны были вылететь из курорта Санья на острове Хайнань 29 ноября около часа ночи по московскому времени. Как сообщает ТАСС со ссылкой на казанский аэропорт, задержка связана с поздним прибытием лайнера.