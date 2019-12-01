Вашингтон обеспокоен российским законом об иноагентах-физических лицах

Об этом написала в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. По ее словам, одобрение закона российским парламентом «может быть использовано для подавления голосов независимых людей». По ее словам, США призывают «Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений».

Обеспокоенность в связи с принятием закона также выразил Евросоюз. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что это является «ответной мерой на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ».