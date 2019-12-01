Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне. Об этом сообщает Site Intelligence Group, отслеживающий информацию об активности террористов в интернете. Ранее стало известно, что нападавший — 28-летний Усман Хан из графства Стаффордшир, который год назад освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за участие в террористической организации. В пятницу он напал на людей в здании Гильдии рыботорговцев, где проходила конференция, посвященная реабилитации заключенных. Его попытался обезвредить бывший заключенный, также присутствовавший на конференции. После этого нападавший побежал к Лондонскому мосту, где его повалили на землю несколько человек, а потом застрелила полиция. Хан успел ранить пять человек. Двое из них скончались. Скотланд-Ярд назвал произошедшее терактом.