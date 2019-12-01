Во Владивостоке сегодня пройдет митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока

Акцию организует региональное отделение ЛДПР.

Митинг с требованием понизить пенсионный возраст начнется в 14 часов на Корабельной набережной Владивостока у мемориала «Подводная лодка С-56». Об этом сообщает местное интернет-издание VL.ru. По словам депутата Госдумы от Приморья Андрея Андрейченко, акция согласована с администрацией края. Он также добавил, что мероприятие состоится при любой погоде и «не носит разовый характер».

В начале ноября стало известно об инициативе главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова снизить пенсионный возраст для жителей макрорегиона. Депутат предложил вернуться к прежним значениям: 55 лет для женщин и 60 – для мужчин. По его словам, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особого подхода.

Закон о повышении пенсионного возраста вступил в силу с начала этого года. Возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65 для мужчин.