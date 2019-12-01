В России с сегодняшнего дня вступают в силу сразу несколько новых законов и правила

В ряд вузы вернется распределительная система, изменятся правила маркировки товаров, нововведения ожидают и работу операторов сотовой связи.

Начиная с сегодняшнего дня по медицинским учреждениям будут распределять молодых врачей, получивших образование на бюджетных отделениях своих институтов. Расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Список дополнят духами и туалетной водой, автомобильными шинами, верхней одеждой и фототоварами. Маркировка по замыслу законодателей должна защитить потребителей от контрафакта. Впрочем, расходы на маркировку войдут в стоимость каждого товара. Незаконный оборот ряда лекарств теперь будет наказываться штрафом. В список сильнодействующих веществ включили противосудорожный препарат для эпилептиков прегабалин и несколько анальгетиков. Сим-карты мобильных устройств с подачи ФСБ начнут шифровать криптографией российского производства. Обещано, что цены на связь не вырастут. Кроме того, сегодня завершающий день уплаты имущественных налогов. Впрочем, поскольку дата выпала на календарное воскресенье, у россиян в запасе остается еще один день, для того, чтобы рассчитаться с государством.

С этого дня в обязательном порядке все автовладельцы должны поставить на машины зимнюю резину. Эксплуатация автомобилей без зимней резины в декабре, январе и феврале запрещается.