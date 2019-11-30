Новым председателем московского отделения «Яблока» стал Сергей Иваненко

Выборы состоялись сегодня на конференции партии. Иваненко будет возглавлять московское «Яблоко ближайшие два года. с 2004 по 2018 год отделение партии возглавлял депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. В июле 2018 года из-за внутрипартийного конфликта федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия Митрохина и руководство отделением перешло федеральному штабу.
2019-11-30T23:02:00+03:00
2019-11-30T23:03:54+03:00
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23:02, 30 ноября 2019
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