США обеспокоены тем, что СФ одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Как заявила в Твиттере глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, закон, в случае принятия может быть использован для подавления независимых голосов. В МИД России поясняют, что российские законы об иноагентах стали ответом на действия США и других западных стран по отношению к российским СМИ.