США обеспокоены тем, что СФ одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Как заявила в Твиттере глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, закон, в случае принятия может быть использован для подавления независимых голосов. В МИД России поясняют, что российские законы об иноагентах стали ответом на действия США и других западных стран по отношению к российским СМИ.
2019-11-30T23:02:00+03:00
2019-11-30T23:03:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546503-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 30 ноября 2019
Загрузка комментариев...