Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в Амазонии

Глава южноамериканского государства заявил, что голливудский актер финансирует НКО, которые поджигают амазонские леса.

Бразильское издание Estadao цитирует своего президента: «Леонардо Ди Каприо отличный парень, да? Дает деньги на поджог Амазонии». Впрочем, дополнительной аргументации приведено не было. Возможно, высказывания Болсонару связаны с делом против ряда волонтеров добровольной пожарной бригады из бразильского штата Пара. Правоохранительные органы республики полагают, что эти поджигали лес, чтобы сделать фотографические снимки пожара с целью получить финансирование от Всемирного фонда дикой природы. В бразильском подразделении ЦЦА это отрицали, равно как и получение денег от Ди Каприо. Скандальные заявления звучат на фоне рекордного числа амазонских пожаров в этом году – с января в Бразилии сгорели более 6,5 миллионов гектаров лесов. Власти Бразилии утверждали, что причиной пожаров в целом ряде случаев становится человеческий фактор и даже злой умысел.

Леонардо Ди Каприо является сооснователем благотворительного фонда, который ранее пообещал направить на борьбу с лесными пожарами в Амазонии пять миллионов долларов.