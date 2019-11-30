Подал в отставку премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди

Как ожидается, уже завтра парламент Ирака соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть прошение, поданное на фоне не прекращающихся в стране антиправительственных выступлений.

Руководитель Центра Европа-Ближний Восток института Европы РАН Александр Шумилин полагает, что отставка Махди снизит градус напряженности в Ираке.

Согласно конституции страны, отставку премьера должно одобрить большинство депутатов. В результате беспорядков в Ираке погибли более 400 человек. и пострадали свыше 15 тысяч.