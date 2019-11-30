Фигуранту московского дела Самариддину Раджабову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, теперь его подзащитного обвиняют в том, что он бросил бутылку в сторону полицейских в районе Петровского бульвара, а не у несуществующего дома 1 на Цветном бульваре. Из-за этого суд недавно вернул дело Раджабова в прокуратуру. Бадамшин не исключает, что теперь дело может быть передано в другой суд. Теперь Раджабов находится в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии.